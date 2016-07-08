Сенат Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом

Верхня палата польського парламенту закликала Сейм встановити 11 липня Національним днем пам'яті жертв геноциду, "здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої" (Республіка Польща у 1918-1939 роках – Ред.), передає Радіо Польща.

Верхня палата польського парламенту також висловила повагу і вдячність тим українцям, які рятували поляків, наражаючи на ризик власні життя.

Постанову підтримали 60 сенаторів, 23 – виступили проти. Один сенатор утримався.

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Сенатор Ян Жарин під час дебатів зазначив, що підставою прийняття постанови став текст депутата партії "Піс" Міхала Дворчика. За його словами, постанова "розкриває історичну правду, а справжнє об'єднання (українців і поляків – Ред.) можливе виключно на основі правди".

Водночас, сенатор опозиційної партії "Громадянська платформа" Ян Рулевский зазначив, що прийнята постанова не сприяє примиренню між Україною і Польщею. Посилаючись на розмову з послом Польщі в Києві, він наголосив, що "цей документ вже викликав негативну реакцію в Україні".

"По суті, ми повертаємось до ситуації – я сподіваюся, що не дійде до трагізму – яка мала місце в період II світової війни", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії. Українські історики, зокрема, вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків.

Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків. Також нижня палата польського парламенту не підтримала поправку групи депутатів про встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії, мучеництва кресовян.