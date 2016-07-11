У БПП впевнені, що "опоблоківці" не складуть мандати через страх кримінальної відповідальності

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу", повідомляє прес-служба БПП.

Таким чином нардеп прокоментувала заяву голови фракції ОБ Юрія Бойка щодо можливості складання мандатів.

"Цю заяву можна піддати сумніву, бо депутати від "Опозиційного блоку" не здадуть мандати через те, що зараз активізувалася робота Генпрокуратури та НАБУ щодо розслідування політичної корупції. В нас є приклад Онищенка, Клюєва, це якраз і є представники "Опозиційного блоку". Я не думаю, що вони наважаться зробити такий крок. Вони просто хочуть розхитати ситуацію і ще більше внести напруження в суспільство", – заявила Іонова.

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Вона також висловила думку, що те, що зараз відбувається у сесійній залі, уже можна назвати формуванням “широкої коаліції”.

“Саме ці фракції можуть скласти більшість в наступному парламенті", – додала Марія Іонова.