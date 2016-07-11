"Опоблок" погрожує скласти мандати, щоб ВР розпустили

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Юрій Бойко на засіданні Погоджувальної ради.

За його словами, нинішній парламент “або повинен працювати, або давайте будемо чесними перед виборцями — парламент не відбувся, давайте саморозпустимся, і хай люди обирають такий парламент, який потрібен для них”.

Читайте такожЕкс-регіонал Юрій Бойко запрошувався на допит у Генпрокуратуру - Луценко

“Позиція нашої фракції — ми готові здати 43 мандати, і нам потрібно ще 80 з копійками для того, щоб цей парламент перестав існувати, люди обрали новий склад парламенту (як відомо, для ініціювання дострокових парламентських виборів і розпуску парламенту необхідно, щоб мінімум 150 народних депутатів відмовилися від своїх депутатських мандатів — УНІАН)”.

Водночас він наголосив, що перед цим необхідно ухвалити зміни до виборчого законодавства.