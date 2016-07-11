Історики виклали в мережу архіви КДБ щодо Волинської трагедії

Про це повідомляється на сайті Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"У колекції — 380 документів, передусім, із розсекречених архівів КГБ. Також великий блок матеріалів взято із архіву Миколи Лебедя, одного з очільників українського визвольного руху. Багато років цей архів вважався втраченим, аж поки 2007 року не був переданий Центру досліджень визвольного руху. Інша його частина зараз зберігається в Гарвардському університеті", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що тема польсько-українського протистояння часів Другої світової війни та у перші повоєнні роки останнім часом наразі набула гострої актуальності. У свою чергу історики нагадують: перебіг конфлікту ще не достатньо вивчений науковцями.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Польщі закликав Сейм визнати Волинську трагедію геноцидом, "здійсненим українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що "опрацьовує реакцію" на таку новину, бо "питання важливе й чутливе".