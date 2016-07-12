В Україні 18 липня почнуться українсько-американські навчання Sea Breeze

Про це повідомила підполковник, речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. "18 липня в Україні розпочинаються українсько-американські навчання Sea Breeze-2016. Вони проводитимуться на території Одеської та Миколаївської областей, а також у північно-західній частині Чорного моря", - сказала вона.

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За словами Гаврилюк, "тема цьогорічних навчань – проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні".

Загалом, повідомила вона, цього року планується забезпечити участь Збройних сил України в 10 багатонаціональних навчаннях. Зокрема йдеться про чотири навчання на території України, а також шість пройдуть за її межами.