В цьому році ЗСУ беруть участь у 10 багатонаціональних навчаннях - Міноборони

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони. «У 2016 році планується забезпечити участь підрозділів ЗСУ у 10 багатонаціональних навчаннях. Зокрема, 4 навчання на території України та 6 поза її межами», - сказав начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк.

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За його словами, міжнародні багатонаціональні навчання є найбільш комплексною та складною формою міжнародного співробітництва.

«Такі навчання спрямовані на визначення рівня взаємосумісності органів управління та підрозділів, їхньої готовності до спільних дій та виявлення недоліків у підготовці та оснащенні у порівнянні з аналогічними підрозділами зарубіжних держав», - пояснив Голопатюк.

Протягом першого півріччя цього року підрозділи ЗСУ вже взяли участь у чотирьох багатонаціональних навчаннях: багатонаціональне тактичне навчання з підготовки підрозділів Збройних сил у рамках JMTG-U (розпочалося 20 листопада 2015 року та триватиме до 20 грудня 2016 року на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки); багатонаціональне тактичне навчання «Флеймінг Сворд - 2016» Литовська Республіка), багатонаціональне навчання «Анаконда - 2016» (Польща, від ЗСУ взяли участь 33 військовослужбовця з озброєнням і військовою технікою та 18 офіцерів штабу спільної бригади збройних сил України, Литви і Польщі «ЛитПолУкрбриг».

Також наголошується, що «Анаконда - 2016» є наймасштабнішим навчанням НАТО в цьому році, в якому взяли участь 31 тис. військовослужбовців з 24 країн світу та було залучено понад 3 тис. одиниць військової техніки, сотні літаків і десятки кораблів).

В даний час на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки триває українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ «Репід Трайдент - 2016», до якого залучено близько 1800 військовослужбовців, зокрема, від ЗСУ близько 1300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою.

Незабаром розпочнеться українсько-американське командно-штабне навчання із залученням військ «Сі Бриз - 2016».

У другій половині цього року запланована участь підрозділів ЗСУ у таких багатонаціональних навчаннях: командно-штабне навчанні із залученням військ «Кленова Арка - 2016» (Міжнародний центр миротворчості та безпеки); командно-штабне навчання із залученням військ «Сейбер Гардіан - 2016» (Чінку, Румунія); навчання «Флеймінг Тандер - 2016» (Литва); командно-штабне навчання із залученням військ «Світла Лавина - 2016» (Румунія); командно-штабне навчання із залученням військ «РЕГЕКС - 2016» (Баня Лука, Боснія і Герцеговина).