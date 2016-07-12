КС визнав неконституційними повноваження Кабміну визначати фінансування судів

Як повідомляє прес-служба КС, сьогодні суд офіційно оприлюднив прийняте 8 липня рішення у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції України окремого положення пункту 11 прикінцевих положень закону "Про державний бюджет України на 2016 рік".

"Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення пункту 11 прикінцевих положень закону України "Про державний бюджет України на 2016 рік" від 25 грудня 2015 року №928–VІІI у тій частині, яка передбачає, що норми і положення закону України "Про судоустрій і статус суддів" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України", - йдеться у резолютивній частині рішення КС.

Читайте такожЗаконодавство не готове до створення антикорупційного суду - Ситник

У мотивувальній частині рішення зазначається, що КС вважає, що надання вказаним пунктом повноважень застосовувати норми і положення закону у порядку та розмірах, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування, є звуженням гарантій незалежності суддів, зокрема щодо фінансування, що не відповідає частині 1 статті 129 Конституції.

"КС дійшов висновку, що оспорюване положення "порушує конституційні засади поділу державної влади в Україні та становить загрозу для незалежності суддів, гарантування якої є забезпеченням конституційного права особи на судовий захист".