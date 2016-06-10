КСУ зняв обмеження в 10 тисяч на максимальну пенсію судді у відставці

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь на конституційне подання Верховного суду щодо конституційності окремих положень Закону "Про судоустрій та статус суддів" та окремих положень прикінцевих положень Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" КСУ визнав неконституційними норми законів, які обмежували максимальний розмір довічного утримання суддів у відставці (суддівської пенсії) 10 тис. 740 гривнями.

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Крім того, суд у своєму рішенні скасував норми законодавства, які обмежували ці виплати, і роз'яснив, що відтепер діють старі норми, які, зокрема не встановлюють максимального розміру суддівської пенсії, а також зазначають, що суддівська пенсія має становити як мінімум 80% від максимальної заробітної плати того чи іншого судді та індексується по 2% щорічно після 20 років стажу судді, але не більше 90% від його зарплати.

Обґрунтовуючи своє рішення, КСУ заявив, що обмеження суддівської пенсії є, по суті, зниженням гарантії незалежності суддів та порушує їхній конституційний статус.

Крім того, в рішенні суду йдеться, що воно має преюдиціальне значення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів з боку суддів про виплату їм недоотриманої пенсії від початку дії обмежень на пенсійне забезпечення суддів, яке Верховна Рада запровадила з 1 червня минулого року.

Відповідними змінами до законодавства, яке сьогодні КСУ скасував, Верховна Рада обмежила максимальну пенсію суддів у 60-80% від зарплати суддів, а також встановила граничний розмір суддівської пенсії, що не може перевищувати 10 тис. 740 грн.

Водночас раніше КСУ визнав конституційними обмеження соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема ліквідаторів аварії на ЧАЕС, визнавши, що Кабінет міністрів вправі обмежувати такі виплати залежно від можливостей державного бюджету шляхом подання про внесення змін до закону про державний бюджет.