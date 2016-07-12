Рада додатково виділила ЦВК понад 27 мільйонів на проведення проміжних виборів

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2016 рік" (№ 4865) проголосували 238 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом на 27 755,8 тис. грн збільшено витрати Центральної виборчої комісії. Передбачено виділити за кодом 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" 12 500 тис. грн; за кодом 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" - 15 255,8 тис. грн.

Як сказав народний депутат Сергій Алєксєєв («фракція БПП»), ці кошти необхідні для проведення виборів 17 липня. За його словами, зокрема зросла кількість виборчих дільниць до 1 тис. 142, а раніше було передбачено 600 дільниць.

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Також Алєксєєв зауважив, що передбачалася участь у виборах 175 кандидатів в народні депутати, а фактично їх 376, тому необхідний додатковий обсяг фінансування.

За словами депутата, ці додаткові витрати з бюджету планується компенсувати за рахунок адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань.