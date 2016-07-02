Раді пропонують додатково виділити ЦВК понад 27 мільйонів гривень для проведення проміжних виборів

Як повідомляє УНІАН, у ВР зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", автором якого є Алєксєєв.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, з 1 травня 2016 року істотно змінено умови оплати праці членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, тому виникла нагальна потреба в додаткових асигнуваннях для здійснення оплати праці в нових умовах.

Законопроектом пропонується збільшити видатки 12 500,0 тис. гривень за кодом 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" та на 15 255,8 тис.гривень за кодом 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців".

Відповідно до закону ці витрати мають покриватися за рахунок збільшення доходів за кодом 13030800 «Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу" на 27 755,8 тис. гривень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Центральна виборча комісія повторно звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо збільшення видатків на суму 12 млн 500 тис. гривень на організацію підготовки проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня.