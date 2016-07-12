Посол: на імідж Австрії та України негативно впливає питання активів поплічників Януковича

21:51, 12 липня 2016
Політика
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Надзвичайний та повноважний посол республіки Австрія в Україні Герміне Поппеллер закликала активізувати співпрацю з Україною задля боротьби з міжнародною злочинністю.

Фото УНІАН

"На імідж Республіки Австрія та України негативно впливає той факт, що представники колишнього «режиму Януковича» володіють там активами, здобутими злочинним шляхом, тому необхідно активізувати співпрацю між нашими країнами", - заявила Поппеллер на зустрічі із заступником генерального прокурора України Євгенієм Єніним, повідомляє сайт ГПУ.

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Поппеллер подякувала українській стороні за висвітлення інформації щодо діяльності Генеральної прокуратури України, та запевнила учасників зустрічі у підтримці з боку Республіки Австрія на шляху реформування відомства та посиленні ефективності двостороннього співробітництва у сфері кримінальної юстиції з метою боротьби з міжнародною злочинністю.

"Основним завданням, що стоїть перед Генеральною прокуратурою, є відновлення довіри суспільства", - відзначив Євгеній Єнін.

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