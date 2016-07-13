Сайдік: 14 липня планується затвердити розведення сил на трьох ділянках на Донбасі

Про це він повідомив сьогодні в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

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"Сьогодні пройшли зустрічі всіх чотирьох робочих груп. Учасники робочої групи з безпеки продовжили розгляд основних питань про засади розведення сил. Ця робоча група ще продовжить свою роботу сьогодні ввечері і, можливо, завтра. Її керівник сподівається підготувати для підписання Тристоронньою контактною групою документ по трьох ділянках. Ми плануємо підписання документа завтра у форматі відеоконференції. Слід проте зазначити, що останніми днями з'явилися певні труднощі у практичній підготовці рекомендацій з розведення сил, оскільки фахівцям напередодні відмовили у відвідуванні ділянок, де планується розведення сил", - сказав Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ з жалем зазначив, що стан справ на лінії зіткнення не такий гарний, як хотілося б.

"Керівник групи з питань безпеки зазначив, що число жертв серед цивільного населення збільшується. Я вважаю, що це дуже сумно, і закликаю сторони не допускати такого розвитку подій надалі", - додав Сайдік.