В АП розповіли про гарячі точки на Донбасі: понад 200 мін бойовики випустили в районі Авдіївської промзони і Горлівки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«На Донецькому напрямку обстановка залишається складною. Незважаючи на те, що кількість обстрілів за минулу добу зменшилася порівняно з попередніми, противник продовжує активно і відкрито застосовувати важку артилерію, міномети, заборонені Мінськими домовленостями», - підкреслив Лисенко.

«За минулу добу на українські позиції в районі Авдіївської промзони і на околицях Горлівки ворог випустив понад 200 мін різного калібру», - зазначив Лисенко.

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Крім того, на Світлодарській дузі в районі селища Луганське вдень вів обстріл ворожий снайпер, а пізно ввечері бойовики провели там короткий обстріл сил АТО з БМП та гранатометів. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 19 ворожих обстрілів.

Також 18 разів ворог порушив режим тиші на Маріупольському напрямку, з них 5 разів вів обстріл з важкого озброєння.

На Луганському напрямку бойова активність ворога вчора дещо знизилась. Зокрема, у Попаснянському районі зберігалася абсолютна тиша. У Станиці Луганській бойовики рано вранці та пізно ввечері провели по одному обстрілу позицій сил АТО, зазначив Лисенко.

Також, за його словами, на північ від Бахмутської траси поблизу села Кримське Новоайдарського району сталися дві короткотривалі збройні провокації ворога. Всього протягом минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.