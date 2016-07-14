Геращенко хоче вигнати з ВР на 3 засідання "пройдисвітів", що запустили в залі безпілотник

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні парламенту.

Геращенко вважає такі дії порушенням статті 51 регламенту ВР, що забороняє народним депутатам приносити до сесійної зали і використовувати під час пленарних засідань плакати, лозунги та інші предмети, які не мають відношення до забезпечення законодавчої діяльності.

Вона вимагає від комітету розглянути “це порушення і на три дні позбавити права відвідувати засідання Верховної Ради” тих, хто запустив безпілотник.

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За її словами, ВР не повинна “дозволяти пройдисвітам, які випадково опинилися в сесійній залі, перетворювати вищий законодавчий орган на цирк, тому що подібне уявити в сесійній залі будь-якого європейського парламенту неможливо”.

Геращенко наголосила, що цей літальний апарат коштує 3 тисячі доларів, і “сьогодні, коли щодня на фронті вбивають наших хлопців, це ганьба людині, яка не на фронті, сюди його приносити і жувати гумку і посміхатися”.

Перший віце-спікер також наголосила, що не може блокувати трибуну людина, яка ходить у парламенті у фірмовій сорочці за 10 тис. грн. При цьому вона не вказала, про кого із фракції Радикальної партії йдеться.

“Будь ласка, регламентний комітет, розгляньте це питання, і хоч раз в житті покарайте порушників регламенту ВР”, - зазначила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат з фракції “Батьківщина” Ігор Луценко запустив у сесійній залі ВР безпілотник.

Перед цим члени цієї фракції заявили про те, що в залі відбувається неперсональне голосування при ухваленні законопроектів і що вони будуть боротися з цією проблемою найрадикальнішими методами.

Представники фракцій коаліції закликали голову ВР Андрія Парубія навести порядок в сесійній залі. Парубій заявив, що відбувається зрив роботи парламенту.

На слова про те, що будуть покарані ті, хто запустив безпілотник, деякі депутати відповіли, що в регламенті ВР не передбачена норма про покарання за запуск безпілотника в сесійній залі.