З'явилися нові знімки розтрощеного і пограбованого будинку Пшонки
17:19, 14 липня 2016Політика
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Будинок колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки у селі Гореничі під Києвом в даний час розтрощений та розграбований.
Все що залишилося після варварів / Nathalie Tarasovska
Знімки, на яких видно нинішній стан будинку, на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналіст "Громадського" Наталія Тарасовська.
А так виглядало це приміщення до пограбування / Chubuk Evhen
На знімках видно, що зі стін зірвана плитка, елементи оздоблення, вимикачі і розетки. Також біля дому і гора сміття.
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"Наглядно показує, як (не)працює механізм контролю за арештованим майном в Україні", - написала журналіст.
Інформація і фотографії пограбованого будинку Пшонки з'явилися на початку березня 2014 року, тоді ж була відкрита кримінальна справа за даним фактом.
Також біля дому і гора сміття / Nathalie Tarasovska
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