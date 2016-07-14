З'явилися нові знімки розтрощеного і пограбованого будинку Пшонки

Знімки, на яких видно нинішній стан будинку, на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналіст "Громадського" Наталія Тарасовська.

На знімках видно, що зі стін зірвана плитка, елементи оздоблення, вимикачі і розетки. Також біля дому і гора сміття.

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"Наглядно показує, як (не)працює механізм контролю за арештованим майном в Україні", - написала журналіст.

Інформація і фотографії пограбованого будинку Пшонки з'явилися на початку березня 2014 року, тоді ж була відкрита кримінальна справа за даним фактом.