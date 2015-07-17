СБУ оголосила у розшук сина Пшонки
13:07, 17 липня 2015Суспільство
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Служба безпеки України оголосила у розшук сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема Пшонку.
Скріншот / mvs.gov.ua
Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначається, що Пшонка-молодший зник 15 лютого 2015 року у Донецькій області.
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Згідно з інформацією, його звинувачують за статтею про привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах або організованою групою (ст. 191 ч. 5).
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