СБУ оголосила у розшук сина Пшонки

13:07, 17 липня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України оголосила у розшук сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема Пшонку.

mvs.gov.ua

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, що Пшонка-молодший зник 15 лютого 2015 року у Донецькій області.

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Згідно з інформацією, його звинувачують за статтею про привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах або організованою групою (ст. 191 ч. 5).

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