СБУ оголосила у розшук сина Пшонки

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, що Пшонка-молодший зник 15 лютого 2015 року у Донецькій області.

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Згідно з інформацією, його звинувачують за статтею про привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах або організованою групою (ст. 191 ч. 5).