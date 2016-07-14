Рада схвалила обов'язковий перехід на біометричні паспорти з 14 років

Як передає кореспопдент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 із 310 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом запроваджено норму, що кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - на 10 років.

Скасовано норму про те, що при державній реєстрації шлюбу в паспортах громадянина України має робитися відмітка із зазначенням прізвища, імені, по-батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати такої реєстрації. Відповідно, скасовано норму про ставлення відмітки щодо розірвання шлюбу.

Законом внесено до переліку документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, також посвідчення члена екіпажу та посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну), але виключено з переліку проїзний документ дитини.

Відповідно до закону, забороняється вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічне походження, расу, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані щодо здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та про засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише у разі, якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка трудового мігранта містять безконтактний електронний носій.

Посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія не містять безконтактного електронного носія.

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Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України. Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про внесення або відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи до безконтактного електронного носія.

Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з реєстру та знищуються.

Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.

Законом визначено порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном.

Визначено, що Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим законом документів.

Єдиний державний демографічний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, використовується також для обліку інформації про реєстрацію місця проживання чи місця перебування.

Порядок ведення реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом міністрів України.

Законом визначені основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру. Кабінет міністрів визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника реєстру, адміністратором реєстру.

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За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів справляється адміністративний збір, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір. Вартість адміністративної послуги встановлюється Кабміном.

Гранична вартість адміністративної послуги: за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,1 мінімальної заробітної плати; не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 мінімальної заробітної плати. Також визначена і гранична вартість інших документів.

За оформлення, обмін дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, тимчасового посвідчення громадянина України адміністративний збір (консульський збір) не справляється. Також адміністративний збір не справляється за оформлення посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за оформлення вперше паспорта громадянина України.

Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Закон набирає чинності з 1 червня 2016 року, але з 1 січня 2020 року набирають чинності норми в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій.