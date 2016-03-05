Білорусь поки не визнає нові ID-паспорти українців

Паспорт громадянина України у вигляді ID-карти поки не розглядається як дійсний документ для перетину кордону Білорусі.

Про це повідомила в суботу, 5 березня, прес-служба Державного прикордонного комітету країни.

"Українські громадяни помилково розраховують в'їхати на територію Білорусі за цими новими електронними документами. За чинною двосторонньою угодою між країнами від 2009 року про безвізові поїздки громадян новий український паспорт у вигляді ID-картки не передбачений як документ для пропуску через державний кордон Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

"Крім того, українська сторона досі не ініціювала процедури про визнання даних ID-карт в якості дійсного документа для перетину кордону в рамках безвізових поїздок", - зазначили у відомстві.

У зв'язку з цим у прикордонному комітеті зазначили, що до врегулювання даних питань білоруська сторона може пропускати через кордон громадян України лише за дійсними документами: закордонними паспортами (для власників ID-карт) і внутрішніми паспортами старого зразка (в паперовому вигляді).

Нагадаємо, внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-карти запроваджені в Україні з січня 2016 року.