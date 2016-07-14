У Конгресі США схвалили посилення санкційної політики проти Росії

Акт про стабільність і демократію для України, який був представлений у комітеті у квітні цього року, був прийнятий більшістю членів комітету, передає РБК.

Як повідомив його автор Еліот Енгел, законопроект спрямований на підтримку права України на самооборону і повинен сприяти поверненню їй Криму. За словами конгресмена, Сполучені Штати повинні ставитися до Криму так само, як до Естонії, Латвії та Литви, чиє приєднання до СРСР у 1940 році Вашингтон не визнавав протягом 50 років.

Згідно з текстом законопроекту, санкції щодо Росії не повинні бути пом'якшені аж до виконання Москвою своїх зобов'язань у відповідності з Мінськими домовленостями і відновлення суверенітету України над Кримом. Також у документі прописано вимогу регулярно повідомляти про банки, які незаконно контролюють українські активи. Йдеться, зокрема, про російські банки на території окупованого Криму.

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Крім цього, законопроект пропонує Білому дому проконсультуватися з урядом України про створення міжнародного консорціуму для мінімізації можливих ризиків при приватних інвестиціях у цю країну.

Документ передбачає введення обмежень на купівлю Росією військового обладнання чи технологій у союзників із НАТО і спрямований на запобігання порушенням прав людини на окупованих територіях.

"Нам потрібно повідомити народу України, що ми його підтримуємо, а Володимиру Путіну сказати, що його агресивна поведінка не залишиться без відповіді", — повідомив Енгел.

Нагадаємо, 1 липня США ввели нові санкції проти російських компаній.