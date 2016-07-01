США ввели нові санкції проти російських компаній

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США, яке буде опубліковано 5 липня, передає РБК.

Крім того, продовжено санкції щодо КБ приладобудування з Тули і НВО машинобудування, які були введені у вересні 2015 року.

Російські компанії підозрюються у постачанні Ірану, Північній Кореї та Сирії заборонених технологій, які можуть бути використані для виробництва зброї масового ураження та ракетної техніки.

У списку санкцій держдепартаменту перераховано понад 40 фізичних та юридичних осіб з Китаю, Іраку, Ірану, Малайзії, Північній Кореї, Судану, Сирії та Уганди.

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Крім російських підприємств, обмеження введені проти білоруського "Білзовіншпромсервіс".

Санкції поширюються також на дочірні та афілійовані структури зазначених організацій. Американським урядовим відомствам забороняється вступати в контрактні відносини із зазначеними структурами, надавати їм допомогу і поставляти товари, послуги або технології, зазначені у відповідних переліках.

Дія санкцій розрахована на два роки.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції «в світлі дій, що дестабілізують ситуацію в Україні».