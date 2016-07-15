У Держдепі повідомили, про що говорили Керрі і Путін

08:50, 15 липня 2016
Політика
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Держсекретар Джон Керрі учора, 14 липня, провів зустріч з президентом РФ в Москві.

REUTERS

На зустрічі обговорювалося питання посилення заходів для припинення бойових дій в Сирії, що базуються на політичному врегулюванні протистояння режиму Асада і опозиції, повідомляє 112.ua з посиланням на Держдеп США.

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Керрі заявив, що стурбований зростанням випадків ескалації насильства, які відбуваються з вини режиму Ассада. Також, обговорювалися питання посилення спільного тиску в боротьбі з угрупованнями ІДІЛ, Аль-Каїда і пов'язаними з ними Джебхат Ан-Нусра.

Також, Керрі підняв питання України, закликавши Росію прискорити імплементацію Мінських угод, особливо в частині реалізації питань безпеки.

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