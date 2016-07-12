Шість бомбардувальників, які вилетіли з РФ, завдали ударів по території Сирії
Вранці 12 липня 6 дальніх бомбардувальників Ту-22М3, що злетіли з аеродрому базування на території РФ, завдали зосередженого удару осколково-фугасними боєприпасами по об'єктах терористичного угруповання ІДІЛ в районі на схід Пальміри, Ес-Сухне і Арак.
Повітряний удар наносився по виявлених протягом останніх днів і підтверджених по декільком каналах розвідки цілям терористичного угруповання ІДІЛ, повідомляє Міноборони РФ на своїй сторінці в Facebook.
У відомстві стверджують, що в результаті удару знищений великий польовий табір бойовиків, 3 склади боєприпасів і озброєння, 3 танки, 4 бойові машини піхоти, 8 автомобілів, обладнаних великокаліберними кулеметами, а також велику кількість живої сили противника.
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Згідно з повідомленням, всі літаки повернулися і здійснили посадку на свої аеродроми.
Для забезпечення безпеки польотів про час нанесення ударів і коридорах прольоту літаків завчасно були поінформовані представники міжнародної коаліції.