Шість бомбардувальників, які вилетіли з РФ, завдали ударів по території Сирії

Повітряний удар наносився по виявлених протягом останніх днів і підтверджених по декільком каналах розвідки цілям терористичного угруповання ІДІЛ, повідомляє Міноборони РФ на своїй сторінці в Facebook.

У відомстві стверджують, що в результаті удару знищений великий польовий табір бойовиків, 3 склади боєприпасів і озброєння, 3 танки, 4 бойові машини піхоти, 8 автомобілів, обладнаних великокаліберними кулеметами, а також велику кількість живої сили противника.

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Згідно з повідомленням, всі літаки повернулися і здійснили посадку на свої аеродроми.

Для забезпечення безпеки польотів про час нанесення ударів і коридорах прольоту літаків завчасно були поінформовані представники міжнародної коаліції.