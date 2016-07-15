"Винесемо тебе на вилах": Генпрокуратура розслідує погрози Ляшка прокуророві Чернігівщини (відео)

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, 15 липня у засобах масової інформації було поширено відеозапис погроз Ляшка на адресу прокурора Чернігівської області.

У цей же день Головним слідчим управлінням ГПУ за даними повідомленнями в порядку ст.214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вказаним фактом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.345 КК України (погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч.1 ст.343 КК України (вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення).

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Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ГПУ.

«На теперішній час провадяться невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у відповідності до вимог ст.ст.2, 9, 28 КПК України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зауважили в ГПУ, до Верховної Ради направлено листа та повістки щодо виклику народних депутатів України, які з наявних матеріалів «можуть бути свідками вчинення злочину», для проведення слідчих та процесуальних дій за їх участю.

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Санкція ч.1 ст.345 КК України передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк; санкція ч.1 ст.343 передбачає покарання у виді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 3 місяців.