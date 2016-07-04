У Харкові прокуратура передала до суду справу бійця "Східного корпусу", який вдарив поліцейського

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Павла Вінду, наприкінці минулого тижня прокуратура області затвердила та скерувала до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо побиття поліцейського під час конфлікту, який стався 9 травня поточного року на вул. Ярослава Мудрого.

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За відомостями прокурора, 26-річному співробітнику роти патрульної служби поліції особливого призначення "Східний корпус" інкримінується умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 365 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня спецпідрозділ "Харків" виявив зброю в автомобілі «Фольксваген», який стояв поблизу будинку №3 на вул. Ярослава Мудрого.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Водій автомобіля, в свою чергу, телефоном викликав "на допомогу" друзів. Вони почали перешкоджати правоохоронцям проводити слідчі дії. Виник конфлікт. Один із друзів водія ударив кулаком у голову 27-річного інспектора управління патрульної поліції Харкова. Правоохоронець отримав закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

Під час досудового розслідування виявилося, що зловмисник теж правоохоронець - співробітник роти патрульної служби поліції особливого призначення "Східний корпус".