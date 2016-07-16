Спроба перевороту в Туреччині накладає відбиток на обстановку в Україні – голова СБУ

Про це сказав голова СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з керівництвом Нацполіції сьогодні в Києві. «Говорити про те, що СБУ не вживає (заходів)… Настільки резонансна подія, як переворот в серйозній потужній країні – Туреччині, накладає відбиток на оперативну обстановку і в Україні», - заявив він.

Читайте такожУкраїна підтримує владу Туреччини і сподівається на швидке відновлення стабільності – МЗС «Говорити про те, що СБУ в підвищену боєготовність переведена – це нічого не сказати, вона і так у підвищеній боєготовності у зв’язку з війною на сході, у зв’язку з діяльністю ДРГ по всій території нашої держави, у зв’язку з «беспределом» банд», - додав Грицак.

«Ми свої можливості спрямували в тому напрямку, щоб події в Туреччині жодним чином не вплинули на погіршення оперативної обстановки в Україні, і будемо робити все можливе для цього з поліцією, прокуратурою, військовою службою правопорядку», - запевнив голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

В даний час більшість організаторів заколоту затримано.

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.