Після спроби перевороту в Туреччині вже затримали понад 1500 осіб

Раніше повідомлялося про затримання 754 військовослужбовців.

Читайте такожПрезидент Туреччини закликав прихильників залишатися на вулицяхЯк повідомляє РБК, раніше керівництво турецької поліції заявляло про затримання 250 осіб в Анкарі. Зазначалося, щосеред заарештованих генерал Мамдух Хакбилен, який командував армійським угрупованням на Егейському морі.