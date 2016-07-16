Після спроби перевороту в Туреччині вже затримали понад 1500 осіб

10:06, 16 липня 2016
Світ
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Після спроби державного перевороту в Туреччині по всій країні затримані 1563 людини. Серед них є і високопоставлені офіцери.

REUTERS

Раніше повідомлялося про затримання 754 військовослужбовців.

Читайте такожПрезидент Туреччини закликав прихильників залишатися на вулицяхЯк повідомляє РБК, раніше керівництво турецької поліції заявляло про затримання 250 осіб в Анкарі. Зазначалося, щосеред заарештованих генерал Мамдух Хакбилен, який командував армійським угрупованням на Егейському морі.

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