Вибори у Волинській області: спостерігачі зафіксували ряд порушень

Як повідомив кореспондента УНІАН прес-секретар Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області Дмитро Безвербний, спостерігачі організації під час голосування на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі №23 фіксують видачу бюлетенів виборцям без пред’явлення паспортів, порушення процедури в роботі ДВК, не зняті агітматеріали.

Зокрема, видача бюлетенів без документів виявлена на 4-х дільницях.

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Крім того, у с. Прилісне Маневицького району (ДВК №070703) та с. Галузія (ДВК №070670) зафіксовано випадки, коли один і той самий член комісії видає виборцю бюлетень та працює зі списком виборців.

Також у багатьох населених пунктах 23-го виборчого округу виявлено розміщення агітаційних матеріалів на електроопорах та зупинках громадського транспорту.

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Серед інших порушень спостерігачі зафіксували, що у с.Дубровиця Камінь-Каширського району (ДВК №070221) та с. Лобна Любешівського району (ДВК №070570) у приміщенні дільниць працюють тільки 2 члени комісії, інші пішли на обід. Самі ж члени ДВК пояснюють таку ситуацію тим, що цієї кількості достатньо для роботи з виборцям, тому інші можуть відпочити.

У с. Жидичин Ківерцівського району (ДВК №070296) виборці нарікають на те, що реальна адреса розміщення дільниці не співпадає з тою, яка вказана у запрошеннях.

Спостерігачі ОПОРИ також повідомляють, що у м. Камінь-Каширський члени ДВК №070209 та ДВК №070207 почали наперед підписуватись у контрольних талонах, що заборонено законом.

Довідка УНІАН. До округу № 23 входять Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький райони.

Проміжні вибори оголошені через смерть у 2015 році народного депутата Ігоря Єремеєва.

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