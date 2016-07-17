Порядок на довиборах забезпечують 7,5 тисячі поліцейських і представників громадськості
Крім 7,5 тисяч поліцейських, залучених до забезпечення порядку, ще 2 тисячі правоохоронців знаходяться в резерві.
Порядок на території семи виборчих округів під час голосування на проміжних виборах в парламент забезпечують 7,5 тисячі працівників правоохоронних органів і представників громадськості.
Про це прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".
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За його словами, всього в забезпеченні правопорядку на виборах задіяно 7,5 тисячі співробітників правоохоронних органів та представників громадськості, більше 2 тисяч знаходяться в резерві.
У Луганській області поліція несе службу в посиленому режимі.
"Думаю, що ми забезпечимо проведення виборів", - додав Тракало.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні проводиться голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) і № 206 (Чернігівська область).