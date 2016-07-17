Порядок на довиборах забезпечують 7,5 тисячі поліцейських і представників громадськості

Порядок на території семи виборчих округів під час голосування на проміжних виборах в парламент забезпечують 7,5 тисячі працівників правоохоронних органів і представників громадськості.

Про це прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожУ ЦВК розповіли, чому довибори до Ради можуть бути зірвані

За його словами, всього в забезпеченні правопорядку на виборах задіяно 7,5 тисячі співробітників правоохоронних органів та представників громадськості, більше 2 тисяч знаходяться в резерві.

У Луганській області поліція несе службу в посиленому режимі.

"Думаю, що ми забезпечимо проведення виборів", - додав Тракало.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проводиться голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) і № 206 (Чернігівська область).