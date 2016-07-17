На 16:00 явка на проміжних виборах становила майже 28% - попередні дані ЦВК

Такі попередні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Зазначається, що станом на 16.00 Комісія отримала дані про хід голосування від 4 з 7 округів.

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Відповідно до інформації, найвища явка виборців у Волинській області – 38,46%. У Полтавській області явка виборців сягнула 26,48%, у Чернігівській області – 25,7%, у Дніпропетровській області – 19,62%.

Інформація з Івано-Франківської, Херсонської та Луганської областей про хід голосування станом на 16.00 не оприлюднена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проводиться голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).