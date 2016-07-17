В Україні сьогодні проходять проміжні вибори народних депутатів в 7 округах

В Україні сьогодні проходять проміжні вибори народних депутатів у 7 одномандатних виборчих округах.

Згідно з даними, представленим на сайті Центральної виборчої комісії, вибори відбудуться в одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), № 206 (Чернігівська область).

Всього для участі у виборах зареєстровано 371 кандидат: 85 - висунуті партіями і 286 - самовисуванці. Усього своїх представників висунули 26 партій.

За даними ЦВК, в ОВО №23 балотуються 18 кандидатів в ОВО №27 - 59, в ОВО №85 - 37, в ОВО №114 - 107 кандидатів в ОВО №151 - 47, в ОВО №183 зареєстровано 29 осіб і в ОВО №206 - 74 кандидата.

Для спостереження за ходом виборчого процесу зареєстровано 304 офіційних спостерігачів від іноземних держав (представляють 21 країну) і 2017 - від 20 міжнародних організацій.

Голосування проходить з 8.00 до 20.00.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня призначено проміжні вибори у 7 одномандатних виборчих округах:

№23 (Волинська область), оскільки в серпні 2015 року помер народний депутат Ігор Єремеєв (самовисуванець);

№27 (Дніпропетровська область) - у грудні 2015 року склав повноваження народний депутат Борис Філатов (самовисуванець), обраний мером Дніпра;

№85 (Івано-Франківська область) - в квітні 2016 року склав повноваження депутат від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Ігор Насалик, призначений міністром енергетики та вугільної промисловості;

№114 (Луганська область) - в травні 2016 року склав повноваження депутат-самовисуванець Юрій Гарбуз, призначений головою Луганської обласної державної адміністрації

№151 (Полтавська область) - в квітні 2016 року склав повноваження депутат від партії "БПП "Солідарність" Тарас Кутовий, призначений міністром аграрної політики та продовольства України;

№183 (Херсонська область) - в травні 2016 року склав повноваження народний депутат від БПП "Солідарність" Андрій Гордєєв, призначений головою Херсонської обласної державної адміністрації

№206 (Чернігівська область) - у січні 2016 року склав повноваження депутат від БПП "Солідарність" Владислав Атрошенко після обрання Чернігівським міським головою.