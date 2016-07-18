ЦВК опрацювала майже 80% протоколів на проміжних виборах до Ради

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Так, в окрузі №23 Волинської області лідирує Ірина Констанкевич. Вона набрала 57,24% голосів за результатами опрацювання 96,15% протоколів.

В окрузі №27 Дніпропетровської області лідирує волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова. У неї після опрацювання 100% протоколів - 44,57% голосів.

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В Івано-Франківській області в окрузі №85 опрацьовано 96,38% протоколів. Там "УКРОПівець" Віктор Шевченко набирає 21,27% голосів.

В окрузі №114 Луганської області лідирує Сергій Шахов від "Нашого краю": у нього 40,49% голосів після опрацювання 8,27%.

У Полтавській області в окрузі № 151 опрацювали 72,68% голосів. Там у лідерах Руслан Богдан від «Батьківщини», у нього 21,66 голосів виборців.

В окрузі №183 Херсонської області опрацьовано 69,15% протоколів. Там лідирує кандидат від "Батьківщини" Юрій Одарченко, який набрав 25,4% голосів.

У Чернігівській області в окрузі № 206 опрацьовано 97,12% протоколів. Там самовисуванець Максим Микитась набирає 31,42% голосів виборців.

Як повідомлялося, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).