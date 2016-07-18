У Дніпропетровській області на 27-му окрузі опрацювали всі протоколи: перемогла волонтерка Ричкова - ЦВК

За результатами опрацювання 100% протоколів з дільничних виборчих комісій у окрузі №27 Дніпропетровської області найбільше голосів виборців набрала волонтер, радник глави Міноборони, самовисуванець Тетяна Ричкова.

Як повідомляється на сайті ЦВК, за Ричкову проголосували 44,57% або 15 тис. 494 виборців округу. Читайте такожЦВК опрацювала майже 80% протоколів на проміжних виборах до РадиНагадаємо, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).

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