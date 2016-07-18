До поліції надійшло вже більше 200 повідомлень про порушення на довиборах ВР

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, найбільше таких повідомлень – у Луганській і Чернігівській областях: 53 і 50 відповідно. Крім того, у Херсонській області правоохоронці отримали 37 повідомлень про порушення, у Полтавській – 25, Дніпропетровській – 23, Івано-Франківській – 19 і Волинській – 11.

За результатами перевірки отриманих повідомлень поліцією відкрито 25 кримінальних проваджень: у Чернігівській – 7, Луганській і Херсонській – по 5, Полтавській – 4, Дніпропетровській та Івано-Франківській – по 2, на Волині – 0.

З цієї кількості 14 проваджень стосуються порушень виборчих прав громадян. Зокрема, повідомили у поліції, відкрито 5 кримінальних проваджень за статтею 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України. Таких проваджень у Дніпропетровській області – 1, в Луганській та Полтавській областях – по 2.

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Крім того, на Івано-Франківщині відкрито 2 кримінальних провадження за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу.

За ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) КК України відкрито 4 кримінальних провадження – по 2 в Луганській і Чернігівській областях.

Ще 3 кримінальних провадження поліція відкрила за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України – по одному у Полтавській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Решта проваджень відкриті за фактами неправдивих повідомлень про замінування (4 – в Херсонській області, ще 1 – на Чернігівщині), нанесення легких тілесних ушкоджень (2 – в Чернігівській області) та пошкодження майна (1 – в Чернігівській області). За підроблення документів відкрито 1 провадження в Луганській області), ще одне – за викрадення або привласнення документів (Дніпропетровська область).

Крім того, за фактом смерті спостерігача на дільниці у Полтавській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).