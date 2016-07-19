У 206 окрузі на Чернігівщині визначився переможець проміжних виборів до ВР

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії України після обробки 100% протоколів.

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Микитась набрав 31,45% голосів виборців, за його головного конкурента Юрія Власенка з "Батьківщини" проголосували 26,68% виборців.

За ними йдуть кандидат від Радикальної партії Дмитро Блауш (9,65% голосів), самовисуванець Григорій Ткаченко (4,25%) і екс-депутат від "Блоку Петра Порошенкао" Єгор Фірсов (4,07%).

Інші кандидати набрали менше 4%. Всього в цьому окрузі балотувалося 74 кандидата.

Нагадаємо, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).