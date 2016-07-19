Кабмін створив три територіальні управління Міністерства з питань окупованих територій

Відповідне розпорядження від 13 липня 2016 р. № 495-р опубліковано на Урядовому порталі.

Зазначені органи функціонуватимуть як структурні підрозділи апарату Міністерства - сектори у Донецькій, Луганській та Херсонській областях, йдеться в документі.

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Передбачається, що "прийняття відповідного акта дозволить забезпечити на відповідному місцевому рівні реалізацію державної політики з питань тимчасово окупованої території України та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з метою реінтеграції зазначеної території та її населення в єдиний конституційний простір України".

Як повідомлялося, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб утворено урядом 20 квітня 2016 р. шляхом злиття Державного агентства з питань відновлення Донбасу і Державної служби з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.