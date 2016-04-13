МінАТО може очолити керівник Агентства з відновлення Донбасу — нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після засідання фракції "Блоку Петра Порошенко" повідомив народний депутат від "БПП" Сергій Березенко.

Читайте такожУ "Народному фронті" заявили про готовність "до жертв": можуть відмовитися від деяких посад в уряді

"Є пропозиція створити міністерство з питань не тільки АТО, але і окупованих територій Автономної Республіки Крим, у тому числі питання переселенців об'єднати там. Ми запропонували чинного керівника Агентства з відновлення Донбасу Черниша", - сказав Березенко.

Своєю чергою голова фракції «БПП» Юрій Луценко зазначив, що депутати від «Блоку Петра Порошенка» наполягають, аби у структурі майбутнього уряду з'явилося нове міністерство.

“Будь-яка країна, в якій точиться війна, у якої є частина окупованої території і понад 1,5 млн тимчасово переміщених осіб, не може собі дозволити не створити відповідну урядову агенцію. Ми домовилися про те, що буде створено міністерство у справах окупованих територій та тимчасово переміщених осіб”, - сказав він.

Луценко зауважив, що Черниш, який був запропонований як глава цього міністерства, на сьогодні очолює Держагентство з відновлення Донбасу і бере участь у мінських перемовинах.

“Тобто, людина в матеріалі, англомовна, що дуже важливо для міжнародної фінансової допомоги. І сам дуже добре знається на всіх проблемах і переміщених осіб, і окупованих територій”, - відзначив лідер фракції.

На уточнювальне запитання, чи лишається посада віце-прем'єра з питань АТО і окупованих територій, він зазначив, що натомістьдомовились про створення міністерства з тих самих питань.