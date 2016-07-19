У 183-му окрузі на Херсонщині визначився переможець проміжних виборів до Ради

Як повідомляється на сайті ЦВК, за нього проголосувало проголосували 25,00% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 6 тис. 694 особи.

На другому місці висуванець партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Андрій Путілов, за якого проголосували 17,13% виборців (4 тис. 587 голосів). На третьому - кандидат від партії "Відродження" Михайло Опанащенко з 15,30% голосів (4 тис. 099).

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За даними ЦВК, в окрузі №183 на виборчі дільниці на проміжних виборах явка становила 16,39% від осіб, винесених до списків.

Як повідомляв УНІАН. 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема і в окрузі №183 (Херсонська область).

Вибори в даному окрузі проходять у зв'язку з тим, що у травні 2016 року склав повноваження народного депутата від БПП «Солідарність» Андрій Гордєєв, призначений головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Для участі у виборах в окрузі зареєстровані 29 кандидатів.