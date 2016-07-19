У 183-му окрузі на Херсонщині визначився переможець проміжних виборів до Ради
За результатами опрацювання 100% протоколів з дільничних виборчих комісій у окрузі №183 Херсонської області, найбільше голосів виборців на проміжних виборах депутата Верховної Ради України набрав кандидат від політичної партії ВО "Батьківщина", директор ПАТ "Будівельна компанія "Будмеханізація" Юрій Одарченко.
Як повідомляється на сайті ЦВК, за нього проголосувало проголосували 25,00% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 6 тис. 694 особи.
На другому місці висуванець партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" Андрій Путілов, за якого проголосували 17,13% виборців (4 тис. 587 голосів). На третьому - кандидат від партії "Відродження" Михайло Опанащенко з 15,30% голосів (4 тис. 099).
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За даними ЦВК, в окрузі №183 на виборчі дільниці на проміжних виборах явка становила 16,39% від осіб, винесених до списків.
Як повідомляв УНІАН. 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема і в окрузі №183 (Херсонська область).
Вибори в даному окрузі проходять у зв'язку з тим, що у травні 2016 року склав повноваження народного депутата від БПП «Солідарність» Андрій Гордєєв, призначений головою Херсонської обласної державної адміністрації.
Для участі у виборах в окрузі зареєстровані 29 кандидатів.