ГПУ викликає Ляшка на допит
19:14, 19 липня 2016Політика
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У середу, 20 липня, о 10.00 лідер Радикальної партії Олег Ляшко іде на допит у кримінальному провадженні, порушеному Генеральною прокуратурою за фактом погроз прокурору Чернігівської області Віктору Носенку.
Ляшко вважає це черговим етапом політичних переслідувань / УНІАН
Допит відбудеться у Головному слідчому управлінні, повідомляє прес-служба Радикальної партії.
Як зазначається, Ляшко вважає це черговим етапом політичних переслідувань на замовлення влади.
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Нагадаємо, ГПУ розпочала досудове розслідування за фактом погроз Ляшка на адресу Носенка.
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