ГПУ викликає Ляшка на допит

У середу, 20 липня, о 10.00 лідер Радикальної партії Олег Ляшко іде на допит у кримінальному провадженні, порушеному Генеральною прокуратурою за фактом погроз прокурору Чернігівської області Віктору Носенку.

Допит відбудеться у Головному слідчому управлінні, повідомляє прес-служба Радикальної партії. Як зазначається, Ляшко вважає це черговим етапом політичних переслідувань на замовлення влади. Читайте такожУ ГПУ розповіли, коли Онищенка оголосять у міжнародний розшук Нагадаємо, ГПУ розпочала досудове розслідування за фактом погроз Ляшка на адресу Носенка.

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