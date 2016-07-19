Савченко заявила про необхідність внести зміни до закону про "день в СІЗО за два"

Як повідомила прес-служба ВО "Батьківщина", про це Савченко заявила після відвідування Бахмутської колонії на Донеччині.

«Незважаючи на те, що сьогодні в Україні триває війна, у СІЗО та судах, під слідством перебувають сотні учасників АТО. Робота щодо цих справ затягується з різних причин, і виходить, що сотні наших захисників просто тягають по судах. Такого не можна допускати під час війни», – наголосила депутат.

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На переконання Савченко, необхідно змінювати законодавство, зокрема, вносити поправки до Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом терміну попереднього ув’язнення в строк покарання», який набув чинності 24 грудня 2015 року. Цей закон, як вона неодноразово заявляла, змушує краще працювати слідчі органи, щоб уникнути типової ситуації, коли пострадянська судова система робить з нормальних людей злочинців.

«По-друге, слід внести правки в зареєстрований законопроект № 4884, який стосується, в тому числі, амністії учасників АТО. А для цього потрібно зібрати максимум інформації та чітко і прозоро прописати зміни до цих законів», – зауважила депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого була народний депутат Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із «законом Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

У Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до "закону Савченко". У ГПУ вважають, що цей закон дозволив достроково вийти на волю й істотно зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям.

30 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС і Мін'юст розробили пропозиції щодо коригування «закону Савченко» в частині амністії рецидивістів і осіб, які скоїли тяжкі злочини.