Депутати ухвалили амністію для учасників АТО у 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 325 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на неповнолітніх та жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів, на інвалідів першої, другої і третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пенсійного віку.

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У пояснювальній записці сказано, що основними критеріями для застосування амністії є незначна суспільна небезпека діянь, що вчинила особа, яка відбуває покарання; об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що суттєво знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити від відбування покарання; значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

Передбачено звільнити від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості; засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання чинності цим законом відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Визначено категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується. Це, насамперед, особи, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також особи, які вчинили злочини з використанням службового становища (корупційні злочини).

Амністія не застосовується до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, які після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання, знову вчинили умисний злочин; які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей; яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб.

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Крім того, не попадають під амністію ті, хто вчинили злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їхніх захисників чи законних представників.

Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішують відповідні суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.

Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього.

Дія закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню впродовж трьох місяців.