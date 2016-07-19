На Івано-Франківщині в окрузі № 85 визначився переможець на довиборах у Раду

Як повідомляється на сайті ЦВК, згідно з даними обробки 100% протоколів про результати голосування, Шевченка підтримали 21,19% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 11 тис. 043.

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На другому місці - кандидат від «БПП» Сергій Насалик, за якого проголосували 19,72% (10 тис. 278 виборців), на третьому – Ольга Сікора від ВО "Батьківщина" – 13,00% (6 тис. 773).

Як повідомляв УНІАН. 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах, зокрема і в окрузі №183 (Херсонська область).

Вибори в даному окрузі проходять у зв'язку з тим, що у травні 2016 року склав повноваження народного депутата від БПП «Солідарність» Андрій Гордєєв, призначений головою Херсонської обласної державної адміністрації. Для участі у виборах в окрузі зареєстровані 29 кандидатів.