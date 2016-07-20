Сейм Польщі у першому читанні підтримав визнання Волинської трагедії геноцидом

Це має відбутися на основі постанови, передає Prostir.pl.

Саме такі формулювання містяться в тексті резолюції щодо Волинської трагедії. Текст пройшов у вівторок, 19 липня, перше читання на парламентських комісіях зв’язку з поляками за кордоном та культури і засобів масової інформації.

Основою резолюції став проект правлячої партії "Право і справедливість". Після прийняття поправок проект наголошує, що злочин мав місце у 1943—1945 роках.

Парламент хоче віддати данину "громадянам Другої Речі Посполитої, по-звірячому вбитим українськими націоналістами".

Депутати погодилися з поправкою в назві документа, запропонованою головою комісії зі зв’язку з поляками за кордоном Міхалом Дворчиком (ПіС), який — як наголосив — консультувався з істориками Інституту національної пам’яті Польщі. За поправкою, у резолюції віддається данина "жертвам геноциду в 1943—1945 роках", а не, як було спочатку, в 1939—1945 роках.

Об’єднані комісії протягом першого читання вказали, що в 1943—45 роках загинули представники інших національностей, а також українці, "які стали на захист жертв". Парламент висловив їм свою вдячність і закликав президента вшанувати цих людей державними нагородами.

Читайте такожУ Раді підготували відповідь польському Сенату щодо Волинської трагедії (документ)

У резолюції висловлюється солідарність з Україною, яка бореться із зовнішнім агресором за територіальну цілісність. Наголошується, що єдиною дорогою до істини є шлях до примирення.

Друге читання резолюції відбудеться сьогодні, 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Сейм Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом, "скоєним українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що "відпрацьовує реакцію" на таку новину, тому що "питання важливе і чутливе".