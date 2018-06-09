Що побачив в Україні Дік Чейні

В Україні перебував з візитом віце-президент США Ричард Чейні. Наскільки був значимий для України візит американського високопосадовця? Коментують експерти.

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України:

ЯКЩО НАМ НАВІТЬ І ДАДУТЬ ПДЧ, ТО ЙОГО НІКОМУ БУДЕ ВЗЯТИ

Гадаю, візит Чейні до України був дуже важливим з точки зору політичної підтримки курсу України на євроатлантичну інтеграцію, а також суверенітету, територіальної цілісності й демократичного ладу в країні.

Те, що ми спостерігали на Кавказі, – це не лише міжетнічний конфлікт, як він подається, а, безумовно, конфлікт між політичними режимами. Між авторитарним, який існує в Росії і який до великої міри впроваджений в багатьох країнах СНД, і двома демократичними країнами – Грузією та Україною.

Звичайно, авторитарний режим не змириться з демократіями в цих країнах.

І в цьому відношенні візит Чейні – це все-таки підтримка інтересів демократії, які відстоюють Сполучені Штати Америки.

У зв’язку з цим дуже важливо, аби збереглася демократична коаліція в нашому парламенті. Бо як би там не говорили про конфлікт Тимошенко і Ющенка, а все-таки вони двоє уособлюють демократичні цінності. Наша велика трагедія, що між ними наявний глибокий конфлікт з приводу влади.

Безумовно, це шкодить інтересам нашої країни, її безпеки, і, звісно, це шкодить інтересам Європи й США також.

Тому ця політична підтримка якраз і була основною метою візиту Чейні.

США у цій новій ситуації намагаються оцінити реальний стан з безпекою в Чорноморському регіоні, зокрема в Грузії та Україні.

Сьогодні відбувається усвідомлення того, яку загрозу для загальноєвропейської безпеки може становити реваншистський курс Росії, який починає реалізуватися не просто засобами політичного, енергетичного тиску, а засобами політичної агресії.

На жаль, Європа і США не були готові до такого сценарію, і тому зараз Білий Дім, Держдеп і всі інші структури США намагаються збагнути цю ситуацію – настільки вона серйозна, загрозлива.

Розпад коаліції – це втрата нашої перспективи отримати в грудні ПДЧ. Навіть якщо НАТО буде готове надати нам ПДЧ, парадокс у тому, що нікому буде його взяти, якщо буде розвал демократичної коаліції. І це, звичайно, непокоїть американську сторону. Тому це питання теж було дуже важливим під час візиту Чейні.

Я не можу стверджувати, що Чейні переконував Тимошенко і Ющенка у відновленні коаліції, але, гадаю, він намагався їх у цьому переконати.

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва:

В УКРАЇНІ ЧЕЙНІ НЕ ЗУСТРІВ НІ ОБЕРЕЖНОСТІ, НІ ОДНОСТАЙНОСТІ

Візит Чейні до України – це останній етап його турне. Воно було покликане дати певні відповіді американцям для формулювання нової стратегії щодо Росії і щодо каспійсько-чорноморського регіону. В Азербайджані Чейні зіткнувся з максимальною обережністю азербайджанської влади, яка не сказала американцям ні “так”, ні – “ні”. У Грузії Чейні отримав начебто одностайність, а в Україні він не зустрів ні обережності, ні одностайності.

Значною мірою його візит в Україну був присвячений тому, аби консолідувати українську владу. Маю на увазі передусім Президента й прем’єр-міністра.

Американці також ставили собі за мету намацати ґрунт у виробленні спільної з цими трьома країнами стратегії. Перевірялося, чи можуть США отримати в цих регіонах підтримку в новій стратегії щодо Росії.

Візит Чейні був важливий для наших високопосадовців, які, ймовірно, мали можливість почути, як виглядає їхній конфлікт збоку і особливо наскільки він є несвоєчасним.

Розвал коаліції матиме, звичайно, вирішальне значення навіть для самого розгляду питання приєднання України до ПДЧ. Бо може статися так, що до грудня не буде кому виконувати це ПДЧ. Якщо навіть вирішать надати нам його, то внаслідок розвалу коаліції в Україні не буде спроможного суб’єкта, з яким можна було б укласти ці угоди.

Гадаю, що це питання навіть не буде поставлене на обговорення.

Валерій Чалий, директор Центру Разумкова:

КОЖНА ФРАЗА ЧЕЙНІ БУЛА ВИВАЖЕНА

Очікування щодо створення якихось новий осей навколо Росії, висування якихось підступних ідеї, які нібито привіз Дік Чейні, були перебільшені.

Порядок денний відповідав тому, що було озвучено. Обговорювалася нова ситуація в регіоні після грузино-осетинського конфлікту (власне кажучи, це був привід для приїзду віце-президента США). Другий блок – це внутрішня українська політична ситуація. Ну і, звичайно, традиційний, проте важливий блок – відносини США і України.

Офіційна промова Чейні перед журналістами була досить виважена, у дипломатичних тонах. Дік Чейні звичайно користується більш жорсткими формулюваннями, але цього разу, гадаю, кожна його фраза була дуже виважена. Жодних антиросійських закликів не було.

Тому, гадаю, такий стиль розмови – це успіх для двосторонньої співпраці між Україною та Росією.

Я прогнозував і прогнозую сьогодні, що ймовірність отримання Україною ПДЧ в грудні досить низька. І питання тут не тільки в політичній нестабільності коаліції, що також є фактором.

Найважливішими єпевні меседжі, які стосуються наших успіхів щодо імплементації реформ у сфері безпеки. Це важливий момент для надання Україні ПДЧ.

Опитувала Оксана Климончук