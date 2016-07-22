У МЗС відреагували на ухвалення Польщею рішення про визнання Волинської трагедії геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив у коментарі журналістам.

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"Позиція українського уряду була і залишається такою, якою вона є. Безумовно, ми дуже шкодуємо з приводу цього рішення. І ми говорили нашим польським колегам, друзям, уряду Польщі, що це дуже складне питання, дуже багато загинуло свого часу і українців, і поляків, і треба було більше часу, щоб наші історики могли розібратися", - сказав він.

Разом з тим Пристайко зазначив, що Верховна Рада повинна відреагувати на постанову польського Сейму.

"Я очікую, що наші депутати, в першу чергу, мають відреагувати на цю заяву їх польських колег. Реакція уряду була доведена уряду Польщі ще до того", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Документ підтримали 432 депутати сейму, «проти» не проголосував жоден депутат.

Цим документом Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього геноциду.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію геноцидом поляків.

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам’яті жертв "геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".