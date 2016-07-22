Дещиця про рішення Сейму Польщі щодо Волинської трагедії: одностороння політична оцінка

Про це Дещиця повідомив на своїй сторінці у Facebook.

”Надзвичайно прикро, що частина польських політиків, приймаючи постанову про вшанування жертв Волині, так і не врахувала неодноразових звернень та пропозицій української сторони щодо спільної оцінки нашої спільної трагічної історії. Шкода, що перевагу було надано односторонній політичній оцінці подій, а не фаховим міжнародним чи хоча б українсько-польським експертним дослідженням та відповідним правовим висновкам того, що сталося”, - заявив дипломат.

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При цьому він висловлює впевненість, що за таким рішення польського Сейму послідує реакція і від українських політиків та парламентаріїв.

”Звичайно, що на таке рішення польського парламенту буде відповідь українських політиків та парламентаріїв, які на свій розсуд і кожен по-своєму слушно будуть доказувати, що був геноцид і українців з боку поляків. Тому, напевно, нас чекає період взаємних звинувачень та заяв. І дай нам Боже всім мудрості, щоб це залишилося лише в площині політичних дебатів”, - зазначив Дещиця.

На його думку, Україна повинна засудити дії військових підрозділів, які винні у злочинах проти мирного населення.

”Без сумніву, що нам самим потрібно відповідно оцінити свою історію і осудити ті дії та ті військові підрозділи, які відповідальні за злочини перед мирним населенням. Тим самим ми справедливо відмежуємо їх від загального героїчного процесу боротьби за незалежність та державність України. І в наших інтересах зробити це якнайшвидше”, - сказав Дещиця.

Також посол вважає, що ”найбільше, чого потрібно зараз тим, хто загинув, як полякам, так і українцям - це християнського вшанування їх пам`яті”.

”І крок в цьому напрямку, гідний наслідування, нещодавно у Варшаві зробив президент України Петро Порошенко, поклавши вінок до пам`ятника та схиливши голову перед загиблими поляками на Волині. Таких кроків нам потрібно значно більше і з обох сторін”, - заявив посол.

У зв`язку з цим він відзначив, що ”на таких власне жестах, взаємних пробаченнях і на спільних діях нам потрібно будувати наші відносини та йти далі”.

”Стратегічно важлива формула взаємозначимості незалежності України та Польщі як для кожної із держав, так і для стабільності і безпеки регіону, неодноразово доказала себе. Тепер це наш обов`язок доказати майбутнім поколінням українців та поляків, як рівно ж і світовому співтовариству, що ми вищі перед спробами нас роз`єднати та сильні духом настільки, щоб зберегти мир, єдність, взаємоповагу та солідарність між нашими народами”, - заявив Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, Сейм Польщі проголосував за постанову, якою визнав події на Волині у 1943-45 роках ”геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої”.

День 11 липня, згідно з проголосованим документом, проголошується національним днем пам’яті жертв цього геноциду.

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію ”геноцидом” поляків.

8 липня Сенат Польщі ухвалив резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам’яті жертв «геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої».

Раніше низка українських експертів та політиків заявляли, що ухвалення Сеймом постанови у такій редакції може призвести до погіршення відносин між Україною та Польщею.