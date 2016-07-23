Луценко: Прокуратура найближчим часом передасть до суду ще одну справу щодо "діамантових прокурорів"

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі «112 Україна».

«Діамантові прокурори», які були виявлені в часи діяльності пана Сакварелідзе в Генпрокуратурі, ця справа передана до суду, звинувачення в суді підтримують усі, хто працював в команді Сакварелідзе. Я сподіваюся, що суд найближчим часом надасть обвинувальний вирок», - заявив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання, чи буде прокуратура оскаржувати зняття арешту з майна одного з так званих «діамантових прокурорів», екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, він сказав, що «безумовно прокуратура це оскаржить».

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«В прокуратурі завершується друге кримінальне провадження щодо цих же так званих «діамантових прокурорів» по епізоду іншої їхньої незаконної діяльності, це так звана «сміттєва справа». Я думаю, найближчим часом і ця справа піде до суду і буде ще одним етапом відповідальності цих діячів», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько стверджував, що Апеляційний суд Києва зняв арешт з майна одного з так званих «діамантових прокурорів», екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Довідка УНІАН. Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих «діамантових прокурорів» до суду.

Корнійця та Шапакіна відпустили з-під варти під застави.