В суді у справі "діамантових прокурорів" свідок розповів про схему передачі хабара у $200 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході судового засідання Голосіївського районного суду Києва у справі за обвинуваченням в хабарництві колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця повідомив один із інвесторів ТОВ "Гідроекоресурс" на прізвище Баранович.

"У квітні 2015 року ми зрозуміли, що всі юридичні засоби для захисту підприємства вичерпані, оскільки перевірки не припинялися, а прокуратура на скарги не реагувала, тому почали шукати варіанти вирішення проблеми", - сказав він.

Читайте такожЗМІ розповіли, як "діамантовий прокурор" Корнієць отримав дві службові квартири і веде будівництво за $400 тисяч

За словами Барановича, на зборах засновників підприємства пролунала пропозиція звернутися до Генеральної прокуратури України, щоб вирішити питання, оскільки в ній в одного із партнерів є знайомі. Продовжуючи тему, свідок зазначив, що з часом керівництву підприємства була названа сума "для вирішення питання" - 200 тисяч доларів.

Баранович зазначив, що виплата проходила в три етапи. На першому етапі було сплачено 50 тисяч доларів для розблокування і зняття охорони з об'єкту, ще 100 тисяч передбачалося сплатити за закриття кримінальних справ, повернення документації, а ще 50 тисяч доларів мали бути передані по завершенню вище названих процедур.

Свідок також пояснив, що підприємство не займалося видобутком піску, а займалося чисткою дна водоймищ, проте під час чисельних перевірок ніхто з перевіряльників не хотів дивитися документів.

"Я такі дії перевіряльників органів і прокуратури розцінюю як спробу спеціально знищити підприємство", - сказав свідок.

Читайте такожКасько розповів, як "діамантовий прокурор" Корнієць прибрав до рук сміттєвий бізнес

Довідка УНІАН. Корнійця та Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за одержання хабара в розмірі 3 150 тисяч гривень. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тисяч доларів, а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня цього року Генеральна прокуратура передала до суду провадження стосовно «діамантових прокурорів».

Пізніше Корнійця і Шапакіна відпустили з-під варти під заставу.

18 травня суд постановив надати охорону Корнійцю, оскільки 13 травня на нього невідомі скоїли напад, після чого він опинився в лікарні.