1+1 медіа повідомляє про нові факти стеження за журналістами

Під офісом редакції зафіксовано 2 автомобілі, які супроводжують виїзди знімальних груп і постійно знаходяться під будівлею.

Відновлення стеження команда програми пов’язує з розслідуванням компанії з дистрибуції цигарок «Тедіс-Україна». На що вказує ряд фактів, в тому числі, об’єкти спостереження.

«Один із автомобілей стеження - Daewoo Nexia золотистого кольору з номерним знаком АI8579EB – також приймав участь в стеженні за журналістами програми в квітні цього року, і який тоді ми власними силами блокували під нашим офісом» - доповнив Олександр Дубінський, шеф-редактор проекту.

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Керівництво 1+1 медіа занепокоєно відсутністю дій з боку правоохоронних органів. Жодна заява, подана редакцією за попередніми переслідуваннями, досі не була розслідувана. Ми звертаємось до відповідних органів з вимогою взяти на контроль новий випадок і провести розслідування належним чином. А також прийняти до уваги, що за останній період почастішали випадки переслідування, погроз та фізичної розправи над журналістами. Зокрема, в середу, 20 липня, в Києві був убитий відомий журналіст Павло Шеремета, за яким також проводилось зовнішнє стеження.