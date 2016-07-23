"Виняток з правил": Луценко каже, що Паскала можуть залучити до розслідування вбивства Шеремета
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про домовленість щодо можливого залучення колишнього заступника начальника Національної поліції Василя Паскала, який працював на керівних посадах у міліції за часів президентства Віктора Януковича, до розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це Луценко повідомив в ефірі «112 Україна».
«У нас є домовленість про можливість його залучення до слідства попри те, що він зараз звільнений з МВС. Думаю, що цей випадок може дати підстави для винятку із загальних правил і повернути його до роботи», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.
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Нагадаємо, 30 листопада 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв рапорт про відставку Паскала.
29 листопада Паскал подав рапорт про свою відставку з посади. Цьому передувала заява Авакова, який сказав, що Паскал залишиться на посаді попри потужну критику з боку суспільства, яке наполягало на неприпустимості призначення на керівні посади в Нацполіцію людей, які за часів Януковича обіймали високі посади в МВС.