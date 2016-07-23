"Виняток з правил": Луценко каже, що Паскала можуть залучити до розслідування вбивства Шеремета

Про це Луценко повідомив в ефірі «112 Україна».

«У нас є домовленість про можливість його залучення до слідства попри те, що він зараз звільнений з МВС. Думаю, що цей випадок може дати підстави для винятку із загальних правил і повернути його до роботи», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.

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Нагадаємо, 30 листопада 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв рапорт про відставку Паскала.

29 листопада Паскал подав рапорт про свою відставку з посади. Цьому передувала заява Авакова, який сказав, що Паскал залишиться на посаді попри потужну критику з боку суспільства, яке наполягало на неприпустимості призначення на керівні посади в Нацполіцію людей, які за часів Януковича обіймали високі посади в МВС.