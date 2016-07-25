Європа докладає недостатньо зусиль для відновлення української економіки - прем'єр Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що Європа недостатньо докладає зусиль для відновлення української економіки.

Про це повідомляє сайт уряду Угорщини з посиланням на заяву угорського прем’єра.

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"Немає ознаки стабільності в Україні, і країна втратила важливу частину своєї території та населення. Попередня економічна структура зазнала обвалу, і її існування залежить від зовнішнього фінансування. Вартість засобів, які необхідні для виживання, зросла", - заявив Орбан.

"З європейської точки зору, ситуація в Україні є питанням совісті, і сьогодні Європа не дуже добре робить у цьому відношенні", - наголосив Орбан.